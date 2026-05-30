◇明治安田J1百年構想リーグプレーオフラウンド1位決定戦第1戦神戸5―0鹿島（2026年5月30日ノエスタ）神戸がクラブ史上5つ目のタイトルに王手をかけた。東地区1位・鹿島をホームで5発粉砕。良い守備から良い攻撃が生まれる中、攻守をつなげる役割を果たしたのがMF鍬先祐弥とMF郷家友太らの“逆境男”だった。ともに13日・京都戦以来のスタメン。鍬先は前半16分に高い位置でボールをカットするなど、何度も鹿島の攻撃の芽