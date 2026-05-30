タレントのクリス松村（年齢非公開）が、30日放送のTBSラジオ「田中みな実 あったかタイム」（土曜後6・30）にゲスト出演し、「あの顔であの運動神経、魅力的」というお気に入りのアナウンサーを明かした。クリスの出演は1年ぶり。前回、「恋愛とかじゃなくて、息子のように可愛い」と絶賛していたのがTBSの高柳光希アナウンサー（27）。アナウンサーとしてだけでなく、「最強スポーツ男子頂上決戦」に局アナとして初めて参加