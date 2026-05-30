「最近、グラビアがますます好きなんです。お仕事について、具体的な目標を考えることはないんですけど、今年はグラビアをたくさんやりたいし、ひとつひとつの撮影に真摯に取り組みたいと思っていて。まあ、どう頑張るのかっていうのは、全然わからないんですけど（笑）」いたずらっコのような表情で、そう語る沢口愛華。 “令和のグラビアクイーン” と呼ばれて久しいが、グラビアへの熱意は冷めることはなく、むしろ高まってい