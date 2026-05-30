お笑いコンビ・千鳥の大悟と俳優の綾瀬はるかが30日、大阪市内で行われた映画『箱の中の羊』完成披露試写会に出席した。主演映画を一言で表現した。【全身ショット】肩出しドレス姿で登場した綾瀬はるか本作は、“少し先の未来”を舞台に、子どもを亡くした夫婦と、息子の姿をしたヒューマノイドとの生活を描くヒューマンドラマ。綾瀬が建築家の妻・音々、大悟が工務店の二代目社長である夫・健介を演じ、W主演を務める。是枝