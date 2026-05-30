那覇空港。右端は第2滑走路＝2022年航空各社は30日、台風6号が6月1日から2日にかけて沖縄と奄美地方に接近する恐れに伴い、沖縄を発着する5月31日の一部の便と、6月1日の多数の便で欠航を発表した。全日空は5月31日の那覇発石垣行きの1便と、6月1日の那覇、石垣、宮古発着便が終日欠航に。1日の欠航は計104便で約1万3100人に影響する見通し。日航グループも1日、沖縄各地で多数の便が欠航する見込みだとしている。