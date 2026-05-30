台風6号が北上中です。沖縄や奄美に接近したあと、西日本や東日本にも近づきそうです。来週は広い範囲で大荒れとなる見込みで、早めに台風への備えが必要です。台風6号がフィリピンの東にあって、発達しながら北上中です。1日から2日頃にかけては、風速25メートル以上の暴風域を伴って強い勢力で沖縄・奄美に接近するでしょう。その後は進路を東寄りに変え、暴風域を伴ったまま西日本に近づき、3日頃には東日本にも近づきそうです