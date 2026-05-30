ABEMAの瀧山あかねアナウンサー（32）が30日までに自身のインスタグラムを更新。スタイル抜群のブラウントップス＆デニムコーデ衣装ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「19時からは波乗りスプラッシュCAFE生放送です」と出演番組を宣伝。「ぜひご覧ください！行ってきます」とスタイル抜群のブラウントップス＆デニムコーデ衣装ショットを投稿した。ネットでは「素敵！」「お似合い」「スタイル良き！」「可愛い