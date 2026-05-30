◇バドミントン シンガポールオープン2026(26日〜31日、シンガポール)バドミントンの世界ランク16位の五十嵐有紗選手＆志田千陽選手ペアがシンガポールオープン女子ダブルス準決勝で敗れました。30日に行われた準決勝は中国の世界ランク4位の中国のJIA Yi Fan選手とZHANG Shu Xian選手ペアと対戦。第1ゲームの中盤で4連続ポイントを奪われるもくらいついていく五十嵐＆志田ペア。しかし最後は5連続ポイントを取られ先取されます。