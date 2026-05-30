お笑い芸人、江頭2：50（60）が30日、山梨・富士急ハイランド・コニファーフォレストに約1万3000人を集め、3度目の開催となる「エガフェス」を開催した。公式YouTubeチャンネル「エガちゃんねる」の登録者が、526万人を超えるだけに、会場は大盛り上がりだった。イベントの最後には、江頭が集まったファンに向けて、用意した手紙を涙を流しながら読み、感動的なフィナーレとなった。途中、涙で声を詰まらせ、観衆から「頑張れ！」