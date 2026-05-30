俳優の杉野遥亮が18日、大阪市内で行われた「ハウス オブ ディオール 心斎橋」のオープンイベントに出席。イベントでは、カジュアルミックスの洗練されたコーディネートを披露。終了後はインタビューに応じ、最近ハマっていることや新たにはじめたいことなど、自身のプライベートについて明かした。杉野遥亮○最近起きた“夢のような出来事”とは――今日のファッションのポイントやお気に入りの点を教えてください。今日のコーデ