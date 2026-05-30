タイガース戦で右足を負傷…数週間離脱の見込み米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手は29日（日本時間30日）、本拠地タイガース戦に「2番・一塁」で先発出場。3回の第2打席で全力疾走の際に右足を痛めて途中交代となった。試合後、ウィル・ベナブル監督は軽度の肉離れの可能性を示唆。数週間離脱する見込みであると説明した。今季20本塁打と絶好調のスラッガーが抱えた故障と、これからのリハビリに潜む3つの落とし穴に