猫が『飼い主の枕』を使って寝たがる理由3つ 猫が枕を好む背景には、単なる気まぐれだけではない理由があります。安心感や温度、においなど、猫の本能に関わるポイントを見ていきましょう。 1.飼い主のにおいで安心できる 猫は嗅覚が発達している動物で、安心できる相手のにおいを好む傾向があります。特に枕には、頭や髪から出るにおいが残りやすいため、飼い主の存在を強く感じやすい場所なのです。 飼い主