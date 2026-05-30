子どもが約束を破ったとき、つい理由を聞く前に「約束を破ったこと」を叱ってしまうという方もいるのではないでしょうか？ 約束を守ることの大切さは重々承知していても、そのイレギュラーの行動には、子ども本人しかわからない『理由』があるのかもしれません。 今回は、約束を破った我が子とのエピソードをご紹介いたします。 娘が約束を破った！ 叱りつけるも、理由聞き反省することに！？