グラビアアイドル・世良ののかが29日、自身のインスタグラムを更新。タンクトップ姿の写真を投稿し、反響を呼んでいる。 【写真】ゆったり袖口からインナー盛り上がっちゃうのはメートル級の証し ゆったりした袖口の白ベースのノースリーブのショットをアップした世良。「友達がタイのお土産でくれた服オシャレで可愛いのに私が着たらバスケ部なんだけど」と記し、アップされたのも笑顔とは