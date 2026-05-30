森保監督がアイスランド戦で遠藤がスタメン出場することを明言した森保一監督率いるサッカー日本代表は5月30日、翌31日に迎えるアイスランド代表選に向けて国立競技場で冒頭15分間の公開トレーニングを行った。森保監督は前日会見にて、主将のMF遠藤航（リバプール）がスタメン出場することを明言。遠藤も「90分やるってなったときに、どこまでやれるかじゃないですか」と復帰戦を見据えた。遠藤は2月11日のサンダーランド戦で