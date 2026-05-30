◆東京六大学野球春季リーグ戦第８週第１日▽慶大８―１早大（３０日・神宮）慶大が早大に先勝し、２０２３年秋以来５季ぶり４１度目のリーグ優勝にあと１勝とした。先発したプロ注目左腕・渡辺和大（４年＝高松商業）が７回３安打８奪三振１失点と好投。初回に先頭の霜結太（２年＝マクレーン）に左越え先頭打者弾を浴びるも、その後は威力のある直球に、スライダーとツーシームを織り交ぜ２回以降０を並べた。７回には先頭