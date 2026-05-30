伊勢崎オートのナイターG1「第33回ムーンライトチャンピオンカップ」は30日が4日目。地元の成長株として活躍が期待された浅倉樹良（26＝伊勢崎）が準決勝戦10Rで2着ゴール。待ちに待ったグレード戦初優出を決めた。「地元で達成できてうれしい」とストレートに喜びを表現。さらに「夢を見ているみたい」と終始、表情は崩れっぱなしだった。レース後、場内スタンド前での優出インタビューに向かう途中のオープンカーで「（1着