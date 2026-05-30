暑くなってきたからと扇風機を出したら、犬たちが…。まさかの『原型を保てなくなってしまう光景』が可愛すぎると話題になっているのです。 まるでアニメキャラクターのような、微笑ましいその光景は記事執筆時点で74万回を超えて表示されており、3.7万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：暑くなってきたので、扇風機を出したら→犬が興味津々でやってきて…まさかの『原型がない光景』】 扇風機を