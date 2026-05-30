ずいぶんおとなしいな…愛犬の姿が見えず疑問に思う飼い主さん。するとお風呂場からこっそり…！？爆笑間違いなしの話題の投稿は、52万回再生を突破。「可愛すぎて怒れない」「子どもと同じ(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『やけに犬がおとなしいな』と思っていたら、こっそりとお風呂場から出てきて…バレバレすぎる光景】 お風呂場からきたわんこが咥えていたものは…？ TikTokアカウン