アーセナルはプレミアリーグをついに22年ぶりに制し、今夜ブダペストの地で欧州一をかけてパリ・サンジェルマンと戦う。英国首相キア・スターマー氏、俳優のアン・ハサウェイ氏など著名人にもアーセナルファン“グーナー”は多いが、ニューヨーク市長ゾーラン・マムダニ氏もそのひとりだ。同氏は『The Athletic』にコラムを寄稿し、アーセナルとの出会いや、アーセナルを応援することについて綴っている。アーセナルとマムダニ氏の