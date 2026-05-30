30日午後、中山町柳沢の畑で下草など約1000平方メートルを焼く野火火災がありました。 警察によりますと、午後2時50分ごろ、中山町柳沢の岩谷十八夜観音堂から北西約1500メートル先の同町岡の農業の男性(43)が所有する畑で煙が出ているのを隣の畑で作業していた人が見つけ119番通報しました。消防の放水により約1時間後に鎮火しましたが、畑の下草など約10０0平方メートルが焼けました。警察と消防で出火の原因