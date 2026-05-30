30日午後、西川町の月山に登山に入り遭難した男性(53)が県消防防災ヘリ「もがみ」によって救助されました。 警察によりますと、30日午後1時50分ごろ、西川町月山沢の月山に登山に訪れた神奈川県相模原市の会社員の男性(53)から「1人で登っていて帰れなくなった。迷った。体力がなくなった」という内容の110番通報がありました。これを受け、県消防防災ヘリ「もがみ」が出動し、月山ペアリフトの南東約800メートルの山中で、