故・岡田眞澄さん（享年７０）の長女で２０１９ミス・インターナショナル日本代表の岡田朋峰（ともみ）が、「パパが天に召されてから今日で２０年」と伝えた。３０日に自身のインスタグラムを更新し「２０年後のわたしを見たらパパ何て言うんだろう？パパに褒められる自分でいようと、毎日思っています」。父・眞澄さんが２００６年５月２９日に食道がんで亡くなってから２０年。命日に思いをはせた。ドレスアップした自身の