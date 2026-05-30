女優の広瀬すず（27）がパーソナリティーを務めるTOKYOFM「広瀬すずの『よはくじかん』」（土曜後3・30）の30日放送で、「涙がボロボロ出てくるほど面白い」と思ったお笑いライブを明かした。映画「箱の中の羊」が公開された是枝裕和監督とダブル主演のお笑いコンビ「千鳥」の大悟がゲストとして出演。大悟は広瀬のファンで、バラエティー番組「テレビ千鳥」などで共演。広瀬は千鳥の単独ライブを見に行ったことがあるそうで