大相撲夏場所を途中休場した小結・高安（田子ノ浦）が３０日、東京・両国国技館で行われた元小結・北勝富士の大山親方の引退相撲に参加した。高安は「右内転筋損傷で全治約２週間」の診断書を提出して４日目から休場した。「２日目の相撲で違和感があったんですけど、（３日目の）準備運動時に悪化して、腰も下ろせなくなってしまったので」と決断の経緯を説明。その後は再出場も視野に安静に努めてきたが「仕切るのが大変でし