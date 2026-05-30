25年の大相撲夏場所中に引退した元小結・北勝富士の大山親方（33）＝本名・中村大輝、八角部屋＝の引退相撲が30日、東京・両国国技館で行われた。断髪式には鈴木宗男衆院議員、歌手の松山千春、元プロ野球選手の愛甲猛氏、お笑いタレントの玉袋筋太郎、元JRA調教師の小島太氏ら約300人が出席。師匠の八角理事長（元横綱・北勝海）の止めばさみで大銀杏（おおいちょう）を切り落とされ「ひとつの節目。終わったなという感じ」と