【モデルプレス＝2026/05/30】女優の三田寛子が5月30日、自身のInstagramを更新。息子の結婚式の朝の写真を公開し反響を呼んでいる。【写真】歌舞伎俳優の60歳女優「焼き鮭美味しそう」リクエストに応えた長男の結婚式当日の朝食◆三田寛子、結婚式当日の朝食リクエスト三田は「結婚式当日の朝ごはんは橋之助のリクエストで塩むすびと味噌汁に焼き鮭」とつづり、朝食の写真を投稿。長男・橋之助のリクエストで白い皿に焼き鮭と塩む