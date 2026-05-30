【モデルプレス＝2026/05/30】タレントの照英が5月30日、自身のInstagramを更新。妻でフリーアナウンサーの阿部和加子の手作り弁当を披露し反響を呼んでいる。【写真】52歳3児のパパタレント「一つひとつが大量ですごい」アナウンサー妻が作った運動会弁当公開◆照英、妻が早朝から作った運動会弁当照英は「おはようございます！本日は、子供の運動会です」とつづり、手作り弁当の写真を投稿。「妻が早朝より作ってくれた『愛情た