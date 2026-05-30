【モデルプレス＝2026/05/30】タレントの川崎希が5月30日、自身のInstagramを更新。長女が生後11ヶ月を迎えたことを報告し、反響を呼んでいる。【写真】元AKB3児のママタレ「まつ毛長くて美少女すぎる」生後11ヶ月長女の寝顔◆川崎希、生後11ヶ月の長女の寝顔を公開川崎は、チャイルドシートですやすやと眠る長女の写真を投稿。「生後11ヶ月になりました」と報告し、続けて「朝バタバタすぎて寝てるときにやっと写真撮れた」と、忙