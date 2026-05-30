【モデルプレス＝2026/05/30】俳優の鈴木福が5月29日、自身のInstagramを更新。髪型を変え血のりメイクをしたドラマのオフショットを公開した。【写真】21歳子役出身俳優「新鮮」長髪×血のりメイクで雰囲気一変◆鈴木福、長髪×血のりメイクのドラマオフショット公開テレビ東京系ドラマ「惡の華」（毎週木曜深夜24時〜）に出演中の鈴木は「中学編は完結し、高校編へ…髪型が変わりました 中西アルノさん演じる常盤さんも登場しま