【モデルプレス＝2026/05/30】AKB48の大盛真歩が5月29日、自身のInstagramを更新。平成女児風コーディネートを公開し、話題を呼んでいる。【写真】26歳卒業発表したAKB48人気メンバー「カラフルな色使いが平成っぽい」ミニスカ平成女児コーデ◆大盛真歩、ミニスカ平成女児コーデ披露大盛は「ぜんぶ可愛いからみて」とつづり、写真を複数投稿。サンリオのキャラクター「ウサハナ」が描かれたカラフルな長袖Tシャツに、デニムのミニ