【モデルプレス＝2026/05/30】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のKARINA（カリナ）が5月29日、自身のInstagramを更新。緑の髪色を披露し、話題を呼んでいる。【写真】紅白出場人気K-POP美女「個性的な色でも似合う」鮮やか緑髪メッシュ姿◆カリナ、緑髪ショット公開カリナは「はじめてのレモン」と韓国語で記し、グループの2ndアルバム『LEMONADE』のリード曲「LEMONADE」のミュージックビデオ撮影時のオフショットを複数公