彗星のごとく現れ、いま大人気のモナキ。それぞれの個性が輝く4人の普段の肌ケア、髪ケアを聞きつつ、気になるヘアスタイルの変遷も。モナキの日常を覗き見！おヨネ「以前は、自分に対して興味も自信もなかったんです」艶やかなカールヘアを揺らし、モード誌のモデルさながらの存在感を放つおヨネさん。普段の彼は、おかっぱヘアがトレードマークのキュートなキャラクターで知られている。「メンバーカラーとともに“おかっぱイエ