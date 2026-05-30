FIFAワールドカップ2026に向けて、31日に国内最後の試合に臨むサッカー日本代表。前日に対戦するアイスランド代表指揮官のアルナル・グンラウグソン監督が会見を行いました。日本代表の強さをリスペクトしていると話すグンラウグソン監督。その中でも規律のとれた戦術を高く評価する発言。「3−4−3のシステムは時として退屈なシステムになることがありますが、森保監督の日本代表は、なめらかな動きが伴う選手1人1人の強みを生か