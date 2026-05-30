日本テレビでは、6月6日午後4時30分から『news every.特別版 カラフルLife』を生放送します。この番組は、日本テレビ系キャンペーン『Good For the Planet ウィーク』（5月30日〜6月7日）、通称『グップラ』の一環として実施されるもので、世界的に性的マイノリティーの人権について考える『プライド月間』とされる6月に、性的マイノリティーのおかれた現状をふまえ、“ミンナの私らしい幸せのためにできること”を発信します。番