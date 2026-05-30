お笑いコンビ「千鳥」の大悟（46）が30日、大阪市内で映画「箱の中の羊」の舞台あいさつを綾瀬はるか（41）、是枝裕和監督（63）と行い“俳優”として大阪に凱旋（がいせん）した。カンヌで話題になったスタイル、大悟が右手で綾瀬をエスコートしながら舞台に上ると、会場からは大きな拍手が巻き起こったが大悟は「紳士な街、大阪ですから」とポツリ。綾瀬が大悟の印象について「すごいマジメで、セリフも完璧に覚えてきてら