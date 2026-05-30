３０日午前８時５５分頃、愛知県豊川市市田町の赤塚山公園駐車場で、同市八幡町の武原絹ちゃん（２）が右から来た軽乗用車にはねられ、頭を強く打って搬送先の病院で約１時間半後に死亡した。県警豊川署は、車を運転していた同市白鳥町、無職の男（８２）を自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致傷）容疑で現行犯逮捕し、容疑を過失運転致死に切り替えて調べている。男は容疑を認めている。発表によると、絹ちゃんは家族