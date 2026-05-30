◇陸上ミドルディスタンス・サーキット東京大会（2026年5月30日東京・世田谷区総合運動場陸上競技場）女子800メートルは日本記録保持者の久保凛（18＝積水化学）が2分2秒76で優勝した。3月に高校を卒業し、社会人デビューとなった今月10日の木南道孝記念では2分7秒47の7着に敗れて号泣していたが、上々のタイムで制し「（調子が）凄く上がって、うまく走れるようになってきている」と手応えを口にした。レースはペースメー