2026年6月のかに座（蟹座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、かに座の全体運、社交運、恋愛運を占います。かに座（6月22日〜7月22日生まれ）心が選ぶ方向へ自分と向き合って・全体運12年に1度の大幸運期もファイナル！ 振り返ってみると、何も出来ないまま、1年が終わったような気がするのではないでしょうか？ 多くの場合、環境や役割の変化という形で幸運が動きます。守るべきものが明確になって、大事