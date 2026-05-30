2026年6月のしし座（獅子座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、しし座の全体運、社交運、恋愛運を占います。しし座（7月23日〜8月22日生まれ）重荷を下ろす自分を許す・全体運ふっと、「もういいかな？」と思ってしまうでしょう。これ以上は、頑張りようがない、自分の役目は終わった、離れたいと。区切りのタイミングを迎えたのです。これまでも何度もヤル気の減退や意欲の低下を感じてきたと思いますが