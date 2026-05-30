カナダのカーニー首相は現地時間5月29日、オタワで中国共産党中央政治局委員、外交部の王毅部長と会談しました。カーニー首相は王毅外交部長に中国の指導者への心からのあいさつを伝えるよう依頼し、「年初に中国を訪問した際、中国の指導者と共にカナダと中国の新たな戦略的パートナーシップを構築することを決定した。その後の4カ月で、両国の各レベルでの交流とさまざまな分野での協力の再開が加速し、成果が上がっている」と述