シンガポールのサッカークラブ『FCジュロン』でチェアマンを務める、アルビレックス新潟元社長の是永大輔氏。かつて赤字だったクラブ経営を立て直してきた是永氏に、地方クラブが生き残るために必要な視点を聞いた。 ■サッカーの仕事に就いた理由 かつてアルビレックス新潟の社長を務め、赤字だったアルビレックス新潟シンガポールの経営再建にも取り組んだ是永氏。サッカーの仕事を志した原