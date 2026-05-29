シンガポールのサッカークラブ「FCジュロン」のチェアマン是永大輔氏が新潟で取材に応じた。かつてアルビレックス新潟シンガポールとして親しまれたクラブは、2026年にクラブ名を変更し、さらに元日本代表・本田圭佑の加入も発表した。大きな話題が続いた背景には、一連の戦略があった。クラブ経営の考え方に加え、新潟への感謝や恩返しへの思いも語った。 ■クラブ名変更と本田圭佑の加入ー2つを連動さ