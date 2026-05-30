本格的な雨の季節を前に、東京消防庁が台風で荒川が氾濫する危険性が高まった想定で大規模な水防訓練を実施しました。【映像】大規模な水防訓練の様子訓練には東京消防庁の消防隊員や板橋区の職員らおよそ600人が参加しました。大型で強い台風により荒川が氾濫する危険性が高まり、住宅への浸水などが発生した想定で、住宅に取り残された人を救出しました。また、「四足歩行型検索ロボット」を活用して、がれきなどで消防