会談に臨む小泉防衛相（左）と韓国の安圭伯国防相＝30日、シンガポール（共同）【シンガポール共同】小泉進次郎防衛相は30日（日本時間同）、訪問先のシンガポールで、韓国の安圭伯国防相と会談した。安氏は会談冒頭、海上自衛隊と韓国海軍による人道目的の捜索救助訓練が6月7日に実施されると明らかにした。訓練は2017年を最後に行われていなかった。日韓関係の改善を反映し、約9年ぶりの再開となる。小泉氏は「インド太平洋