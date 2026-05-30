ボートレース江戸川の「秋川渓谷カップ・第51回スポーツニッポン杯」は準優勝戦2レースを終えて31日の12R優勝戦に出場する6人が決定した。その中で注目の存在は、6号艇の松井洪弥（33＝三重）だ。準優勝戦は12Rに4号艇で出走した松井。スタートはカドからコンマ08の2番手。1マークを丁寧に差そうしたが、1つの外の西舘健が差し流れてきたため、待つ形となりバック4番手となった。それでも、2Mで西舘との3番手争いに持ち込むと2