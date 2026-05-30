「日本ハム３−５巨人」（３０日、エスコンフィールド）巨人が日本ハムに連勝。同学年ローテが希望となった。今季初先発だった西舘が再三のピンチも要所を締めて６回４安打無失点、８奪三振の力投を見せて今季初勝利。２９日の同戦に先発した同学年の井上も５回３安打２失点で４勝目を挙げており、西舘はヒーローインタビューで「同級生でこのローテを組めていることがすごくうれしいですし、明日もまた勝ってくれると思う」