小泉防衛大臣はオーストラリアとニュージーランドの国防相と会談し、海上自衛隊の護衛艦の輸出に向けて議論しました。【映像】小泉大臣「地域の平和と安定に大きく資する」小泉防衛大臣「仮にニュージーランドが『もがみ』型護衛艦の能力向上型を選定すれば（日・豪・NZ）3カ国間の相互運用性と相互互換性の向上につながり地域の平和と安定に大きく資する旨、述べました」ニュージーランドは新たに導入するフリゲート艦の候