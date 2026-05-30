ボートレース浜名湖のＳＧ「第５３回ボートレースオールスター」は３０日、５日目が行われた。峰竜太（４１＝佐賀）は５日目９Ｒでイン逃げ。初日ドリーム戦以来となる今節２勝目をマークした。ファン投票１位ながらも悔しい予選敗退。「また１位で選んでもらえることがあれば、かなわなかった夢を見せたいと思います。たくさんの応援、ありがとうございました！」とファンへの感謝を口にした。「エンジンも気持ちも優勝戦メン