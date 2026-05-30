広島の森下暢仁投手（２８）が３０日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）に先発し、５回５安打２失点。８奪三振を奪いながらも６四死球を与え、勝敗は付かなかった。チームは２―４で逆転負け。交流戦は球団初の開幕５連敗となった。打線は初回に坂倉の先制適時打で援護。３回にも坂倉の適時二塁打で勝ち越しに成功し、森下は２度のリードをもらった。しかし、２回二死満塁では正木に押し出し四球を与えて同点。３回も味方が